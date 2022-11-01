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وزيرة الهجرة: رقم تليفوني مع كل اللي يعرفوني وبجاوب على المصريين في الخارج

كتب:

أحمد حامد دياب
03:24 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنها تواصلت خلال الشهرين الماضيين مع «نسبة مش بطالة» من المصريين في الخارج، معتبرة أن هذا ليس كافيًا، مشددة على أنها تحاول التواصل مع المصريين بشكل دائم.

نعقد اجتماعات افتراضية مع المصريين في الخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن رقم هاتفها المحمول مع كل المصريين في الخارج «رقم تليفوني مع الكل ومع كل المصريين اللي يعرفوني واللي قرأوا جرايد الصبح بعد حلف اليمين وتليفوناتي وتليفونات كل الحكومة كانت موجودة ورقمي اتحمل في كل الجروبات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيه ناس ممكن تشوف ده عيب لكن أنا بشوفه ميزة لأن ممكن بأقل القليل بتقدر تشوف الحوارات وتعرف أفكارهم عن مصر عاملة ازاي».

تحرص على التواصل مع المصريين في الخارج عبر وسائل التواصل

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها تحرص على التواصل مع المصريين في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأوقات بين اجتماعاتها «أنا مبقدرش أبقى معاهم 24 ساعة إنما بين الاجتماعات بحب أبص ومش بس أبص لكن أبص وأجاوب خصوصا إنهم هما اللي داعييني وأنا مش فارضة نفسي عليهم وهما بيحبوا يكلموني ويسألوني ويعرفوني ويعرفوا طريقتي إيه».

 

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