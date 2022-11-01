سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر اليوم 1 نوفمبر 2022

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، أتاحت البنوك المصرية والأجنبية، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مع بداية التعاملات اليوم، بما تتضمّنه من ارتفاعات أو انخفاضات أو استقرار، ومنها سعر صرف الدرهم الإمارتي اليوم.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» كل ما يتعلق بعمليات بيع وشراء الدرهم الإمارتي اليوم في البنوك المختلفة، في إطار المتابعات الاقتصادية المستمرة التي تقدمها جريدة الوطن للمتابعين والقراء بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

سعر صرف الدرهم الإمارتي

حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره في عمليات البيع والشراء داخل البنوك المختلفة، كما يلي.

- داخل البنك الخليجي المضرى سجل نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.60 جنيه للبيع.

- سجل في بنك قناة السويس 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

- بلغ في بنك مصر 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- داخل البنك الأهلي نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

- في البنك المركزي نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

- داخل المصرف المتحد نحو 6.37 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع

- داخل بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع.

- داخل بنك CIB بلغ سعره 6.8 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.