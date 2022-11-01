مدبولي يصل إلى شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لقمة المناخ

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في زيارة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية حاليا على مدار الساعة لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة السلام.

رئيس الوزراء في شرم الشيخ

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه بمطار شرم الشيخ الدولي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي المطار.

تطوير شرم الشيخ استعدادا لـCOP27

تأتي الزيارة في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة الدقيقة على أرض الواقع لتفاصيل المشروعات وأعمال التطوير التي تشهدها المدينة في جميع أرجائها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، لتصبح شرم الشيخ المدينة الخضراء في أبهى صورة، حيث تتجه أنظار العالم إليها خلال أيام أثناء انعقاد هذا الحدث العالميّ الضخم.