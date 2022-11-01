محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ في أبهى صورة ومستعدة لمؤتمر المناخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليقا على انتهاء الاستعدادات لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ: «حققنا المستحيل في شرم الشيخ، والمدينة في أبهى صورة لها» واصفًا تحولها إلى مدينة خضراء بأنه إنجاز وإعجاز، وحدث في وقت قياسي.

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أجرى جولة أمس، تفقد خلالها اللمسات النهائية لعدد 5 مشروعات في إطار استضافة قمة المناخ cop 27.

الممشى السياحي وخدمة الإنترنت المجاني

أوضح أن ممشى السلام السياحي جاهز وانتهت أعمال التطوير في المنطقة الترفيهية، وهي أولى مناطق الممشى السياحي التي سيكون بها خدمة الإنترنت المجاني، وجرى تركيب بعض الأجهزة التي تقدمها إحدى شركات الاتصالات الخاصة بشحن تليفونات المحمول لخدمة زوار الممشى، وسوف يتم توزيع أجهزة الشحن في نطاق الممشى بالكامل.

10 محطات للدراجات التشاركية

وقال المحافظ إنه جرى تدشين منظومة الدرجات التشاركية، وتخصيص 10 محطات موزعة على المدينة مرحلة أولى، وسيجري تزويد المحطات بالدراجات خلال 24 ساعة.

وتعد مدينة شرم الشيخ أولى المدن في مصر التي تقدم منظومة الدراجات التشاركية مدفوعات رقمية مؤمنة عن طريق تطبيق ذكي يعمل علي الهواتف المحمولة.

رصد جودة الهواء بشرم الشيخ

وأعلن فودة وصول أول سيارة متنقلة إلى مدينة شرم الشيخ تابعة لوزارة الصحة بهدف رصد وقياس جودة الهواء بالمدينة، ضمن استعداد استضافة قمة المناخ، وهي مزودة بأجهزة تقيس نسب التلوث بالهواء ونسبة الأكسجين في المكان، موضحاً أن هناك أجهزة لرصد حوزة الهواء في شرم الشيخ وطور سيناء.

سيارات الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة

كما جرى توفير سيارات الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري التي تقدم خدمات طبية لذوي الاحتياجات من المشاركين في مؤتمر المناخ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و الاتحاد الدولي للصليب الأحمر و الهلال الأحمر.

المدينة الشبابية بشرم الشيخ

وقال المحافظ إن المدينة الشبابية بشرم الشيخ سوف تستضيف مؤتمر الشباب العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وجرى الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بمنطقة المعارض والترفيهة والقاعة الكبرى ومنطقة حمام السباحة، مبديًا سعادته بما تم إنجازه على الأرض بجهود الشباب، ووجه بتذليل كافة العقبات وبذل الجهد لتنسيق كل ما يخص من أعمال، وضرورة تسخير كافة جهود المحافظة لإنجاح العملية.

وتشهد المدينة الشبابية مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر وهو المؤتمر المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة، ويهدف إلى إعداد وثيقة سياسات تمثل أصوات شباب العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الشبابية الوطنية.