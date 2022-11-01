وزير البترول: مصر مستعدة لتكون لاعبا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية بعنوان «ضمان أمن الطاقة الأوروبي.. الفرص والتحديات»، ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض أديبك 2022، بالإمارات والتي ناقشت الرؤى حول سبل تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة، والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق ذلك، وبناء شراكات قوية لخلق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، وذلك بحضور وزراء ومسئولين عن قطاع الطاقة من دول أفريقيا وأسيا وأوروبا والأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط.

دور الغاز الطبيعي كمصدر مهم للطاقة

وخلال كلمته أمام الجلسة، أوضح الملا أن الوضع الحالي لأسواق الطاقة العالمية أظهر دور الغاز الطبيعي كمصدر مهم للطاقة، مشيراً إلى رؤية مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة والمبادرة المصرية التي تبنتها لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ أربع سنوات كمنصة فاعلة للتعاون والتكامل في مجال صناعة الغاز الطبيعي، مؤكداً استعداد مصر لتكون لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية بالتعاون والتكامل مع الدول الأخرى في ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية وتسهيلات قائمة في صناعة الغاز.

وأضاف الملا أنه في ضوء الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة موثوق به ومنخفض الكربون، يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لضخ استثمارات طويلة الأجل في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

تحقيق الاستفادة المثلى من مصانع الإسالة بمصر

ونوه الملا بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يونيو الماضي في القاهرة بين مصر وإسرائيل ومفوضية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستفادة المثلى من مصانع الإسالة التي تمتلكها مصر لتصدير كميات الغاز الإضافية من حقول الغاز الاسرائيلية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأضاف أن التعاون في إطار مذكرة التفاهم يشمل أيضاً التعاون في مجال الطاقة المتجددة فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بما يعزز من جهود التحول الطاقي.

توفير مصادر تمويلية مميزة بشروط ميسرة

وشدد الملا على الدور المحوري للمؤسسات الدولية المالية لتوفير مصادر تمويلية مميزة بشروط ميسرة، بما يساعد على سرعة وتعظيم الاستفادة من تنمية احتياطيات الغاز خاصة في منطقة شرق المتوسط والذي سيساهم بدوره في سد الفجوة الحالية بين العرض والطلب على الطاقة.