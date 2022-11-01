افتتاح 5 عيادات بوحدات طب الأسرة في الإسكندرية.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام منطقة المنتزه الطبية افتتاح عدد من العيادات التخصصية بالوحدات التابعة لمنطقة المنتزه، لخدمة أهالي المنطقة بما يناسب احتياجاتهم الصحية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل 5 عيادات جديدة تم افتتاحهم عبر 3 وحدات صحية لطب الأسرة في نطاق منطقة المنتزه الطبية بالإسكندرية.

مواعيد 5 عيادات جديدة في المنتزه الطبية

وفي وحدة طب الأسرة بـ«عزبة محسن الكبرى» تم تشغيل العيادات التالية:

- عيادات الأطفال يوم الأحد.

- عيادة الجلدية يوم الاتنين.

- عيادة أمراض النسا يوم الخميس من كل أسبوع.

- كما تم تشغيل عيادة الرمد بمركز المندرة لطب الأسرة يوم السبت.

- عيادة أمراض النساء بوحدة «جون» لطب الأسرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

فريق وقائي منطقة المنتزة يتابع سير العمل

في سياق متصل، أجرى فريق وقائي منطقة المنتزة الطبية بقيادة الدكتور نهال محسن مدير الوقائي بالمنطقة، جولة تفقدية، على مركز قرداحي حيث تم متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتطعيمات الروتينية والمبادرات الرئاسية والتدريب على رأس العمل لتدارك السلبيات أثناء المرور، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الوحدات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة التابعة لمنطقة المنتزة الطبية.