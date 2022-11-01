وزير البترول يبحث سبل توسيع التعاون المشترك مع شركة «مبادلة» الإماراتية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المسئولين بشركة «مبادلة الإماراتية»، التي تستثمر بقطاع البترول والغاز المصري، ضمت مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الشركة، ومنصور آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة، على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022».

وشهدت المباحثات استعراض أوجه التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في مجالات البحث والإنتاج للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ومشروعات الاستكشاف الجديدة بالبحر الأحمر وكذلك مشروع «سوميد»، لنقل وتداول البترول، إضافة إلى بحث أفاق تعظيم مجالات التعاون والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها الشركة الإماراتية في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر.

تأمين امدادات الطاقة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد

وأشاد المهندس طارق الملا خلال المباحثات بحرص شركة مبادلة على تعزيز تواجدها الاستثماري في مصر الفترة المقبلة وخاصة في مجالات الغاز والطاقات منخفضة الانبعاثات كخيارات مهمة لتأمين امدادات الطاقة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد، لافتا الى نجاح التعاون بشكل ملحوظ بين الجانبين في مشروع سوميد أو كشريك للشركات العالمية في مناطق الامتياز للبحث والإنتاج بالبحرين المتوسط والأحمر.

ومن جانبه أكد مصبح الكعبي، اهتمام شركة مبادلة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في تنفيذ مشروعات بمجال الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وأنها بصدد افتتاح مقر اقليمي لها في مصر ليواكب استراتيجية عملها الطموح.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة لشركة مبادلة للطاقة تهدف للقيام بدور رئيسي وفعال في مجال تحول الطاقة، مشيرا إلى إطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة «مبادلة للطاقة»، والتي تعكس توجه الشركة لتعزيز إسهاماتها في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات.

الملا يبحث مع «إس اند بي» العالمية الدراسات المشتركة لخفض الانبعاثات

وعلى جانب آخر بحث المهندس طارق الملا مع الدكتور دانيال يرجين نائب رئيس مؤسسة «إس أند بي»، العالمية الاستشارية بحضور أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، موقف التعاون مع المؤسسة في إطار تنظيم وزارة البترول والثروة المعدنية ليوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27 والمقرر إقامة فعالياته يوم 11 نوفمبر ضمن جدول أعمال المؤتمر، حيث تعكف المؤسسة على إعداد دراسات خاصة بخفض انبعاثات غاز الميثان، بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بمبادرة خفض الكربون لمنتدى غاز شرق المتوسط ودور وفرص المنتدى في أسواق الغاز العالمية والأوروبية.

وتلقى الملا خلال اللقاء دعوة من المؤسسة العالمية للمشاركة بالدورة المقبلة من مؤتمر «سيراويك»، بالولايات المتحدة في مارس 2023 والذي يعد المؤتمر الأهم بصناعة الطاقة عالمياً، وتتولى المؤسسة تنظيمه.