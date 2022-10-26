مصر وروسيا يبحثان دعم وزيادة التعاون المشترك في صناعة البترول والغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع نيكولاى شولجينوف وزير الطاقة الروسي والوفد المرافق له، لبحث دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين في أنشطة صناعة البترول والغاز، جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعية الذي اختتمت فعالياته أمس بالقاهرة.

الشركات الروسية العاملة في مصر

شهد اللقاء استعراض أنشطة الشركات الروسية العاملة في مصر مثل شركة لوك أويل وروزنفت، اللتان تعملان في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مناطق عملهما بالصحراء الغربية والبحر المتوسط.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، وتخصيص يوم ضمن فعاليات القمة لمجال إزالة الانبعاثات الكربونية، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً وعالمياً في هذا المجال، بالإضافة إلى تولى مصر قيادة ملف الطاقة نيابة عن القارة الإفريقية خلال القمة.

مصر وروسيا تربطهما صداقة طويلة الأمد

وأكد «الملا» أن مصر وروسيا تربطهما صداقة طويلة الأمد، وعلاقة عمل جيدة، مشيراً إلى أن هناك فرصا استثمارية متاحة في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز أمام شركات البترول الروسية، ويوجد توافق كبير بين البلدين لزيادة التعاون على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد وزير الطاقة الروسي أن هناك علاقات قوية بين مصر وروسيا وتعاون ثنائي في عدة مجالات، وأن المناقشات التي شهدها الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز كانت مثمرة، خاصة فيما يتعلق التحديات التي تواجه الدول الإفريقية ولم تمتلك طاقة وضرورة العمل على وجود حلول لمواجهة هذه التحديات، مشيداً بقصص النجاح التي حققها قطاع البترول المصري خاصة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في المنازل والسيارات.

حضر اللقاء المهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للبترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونائبه للعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.