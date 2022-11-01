«التضامن»: فحص 85 مريضًا بالمجان في 4 قرى بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا من أهالي قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات، وقريه كوم عبود مركزبسيون، وعزبة المنسى وقرية خرسيت مركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك فى اطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقامت القافلة الطبية على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بطنطا، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

إجراء الفحوصات الطبية

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد «عبدالله» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

مشروعات خيرية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون؛ لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.