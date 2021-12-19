قوافل طبية ثابتة ومتنقلة في حملة تطعيم شلل الأطفال بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال إطلاق القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة من الإدارات والوحدات الصحية الريفية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

وكيل الصحة بالغربية: إطلاق القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة من الإدارات

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، ولمدة 4 أيام الحملة على مستوى المحافظة بالكامل.

الحملة تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات ضد المرض، كما تأتي تلك الحملة القومية في إطار مجهودات الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وتحت رعاية وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي والرعاية الأساسية بالمديرية والوزارة.

تدريب القوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم

كما أوضح وكيل وزارة الصحة الاستعدادات لتنفيذ الحملة من خلال تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة، من مشرفين وفرق التطعيم من كتبة وتمريض وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم ومكاتب الصحة، مضيفا أن الحملة يتم تنفيذها من خلال فرق ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

كما أعطى وكيل وزارة الصحة، توجيهاته العاجلة إلى الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الأطقم الطبية والمواطنين.