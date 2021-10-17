3 قوافل طبية وندوة تثقيفية ورحلات مدرسية لمشروعات «حياة كريمة» بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ما نفذ من قوافل متنوعة وندوات بقرى مدينة زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ إذ نفذت قافلتين طبيتين لوزارة الصحة بقرية ششتا، وأخرى لجامعة طنطا بقرية كفر شبراقلوج، بالإضافة إلى القافلة الطبية المتخصصة في العيون، التابعة لمؤسسة صناع الخير بقرية العايشة.

591 حالة وقع الكشف عليها

ووصل إجمالي من وقع الكشف عليهم خلال القافلة إلى 579، منهم 144 حالة تتطلب إجراء عمليات، و241 يلزم لها توفير نظارات طبية، إلى جانب صرف531 عبوة علاج.

يذكر أن هذه القوافل الطبية تقدم خدماتها العلاجية للمواطنين، إلى جانب صرف العلاج بالمجان، دون أي مقابل مادي.

تنظيم ندوة تحت عنوان «حياة كريمة الرقمية»

بينما في مجال التحول الرقمي نظمت ندوة تحت عنوان «حياة كريمة الرقمية»، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات ومؤسسة حياة كريمة ومحافظة الغربية، بقرية حانوت.

وأكد المحافظ، أهمية هذا النوع من القوافل التي تخدم رؤية البلاد المستقبلية؛ إذ يوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلفة مقدمة لجميع الفئات المستفادة، سعيا لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، خاصة المناطق الريفية.

تنظيم رحلتين لطلبة مدارس إدارتي السنطة والمحلة الكبرى

في سياق متصل، تابع الدكتور طارق رحمي جهود مديرية التربية والتعليم بالغربية، في تنظيم رحلتين لطلبة مدارس إدارتي السنطة والمحلة الكبرى، لتفقد مشروعات حياة كريمة وقناطر دهتوره، في إطار تنفيذ توجيهاته بضرورة توعية الطلاب بالمبادرة الرئاسية التي تنفذ على أرض مركز زفتى وأهدافها، إلى جانب توعيتهم بالأماكن التاريخية العريقة الموجودة على أرض المحافظة.

محافظ الغربية: 115 قافلة متنوعة في مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية

وصرح محافظ الغربية أن المحافظة نفذت 115 قافلة متنوعة في مركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنوعت ما بين 47 طبية، و24 بيطرية، و19 اجتماعية، و25 زراعية.