الأوراق والفحوصات المطلوبة قبل الذهاب لموعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يحلم العديد من ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لذا يسارعون للتقديم عليها لحجز موعد كشف طبي لتحديد نسبة الإعاقة وأحقيته في الحصول على تلك البطاقة التي تمنح أصحابها العديد من الامتيازات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأوراق المطلوبة التي يجب إحضارها قبل الذهاب إلى موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، الذي يتم تحديده إلكترونيا بعد التقديم ويتم إبلاغ الشخص به، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق والفحوصات المطلوبة للكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وتأتي الأوراق والفحوصات المطلوبة للكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كما يلي:

1- يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب الحضو ولي الأمر/الوصي.

3- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- يجب إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خذل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8- في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خذل نصفي طولي.

9- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.

1- رسم عضلات ورسم عصب في حالة وجود سقوط بالقدم أو اصابة باعصاب الطرف.

ونوهت وزارة التضامن وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، أن جميع التحاليل والأشعة والأبحاث تكون خلال 6 أشهر قبل توقيع الكشف ويجب إحضارها من خلال جهة حكومية معتمدة.