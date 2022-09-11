رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابطا للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، حتى يتمكن المتقدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة معرفة موقف الطلب سواء القبول أو أن يكون الطلب قيد البحث والدراسة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، عبر عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والخطوات في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن للمتقدمين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول على الموقع المخصص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الضغط على خانة «الاستعلام عن الطالب».

- ستظهر صفحة تبويب جديدة، تطلب من المستخدم إدخال الرقم القومي والضغط على «استعلام».

- بعد الضغط سيكون أمام المستخدم حالة الطلب المقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الطلب قيد الدراسة، أم الموافقة على صدور البطاقة.

الفئات التي يحق لها استخراج بطاقة الخدمات المتكامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من فئات ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تسهل الحصول على العديد من الخدمات مثل الوظائف، أو السيارات المعفاة من الجمارك، وهي:

أصحاب الأمراض السمعية، والبصرية، «العمى»، الإعاقات المتعددة، وقصار القامة «الطول أقل من 140 سم»، أصحاب أمراض الدم المزمن، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، مرضى اضطراب طيف التوحد، مرضى الهيموفيليا، اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، اضطراب فرط الحركة، والجذام، متلازمة داون، التوحد.