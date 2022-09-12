خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويمكن لذوي الهمم الحصول عليها، من خلال تسجيل البيانات إلكترونيًا، ثم تحديد موعد الكشف لتحديد أحقية الشخص في الاستفادة من المزايا التي تمنحها له الدولة أم لا.

ويحصل من يتقدم للحصول على بطاقة الخدمات، على موعد لإجراء الكشف الطبي ولكنه في بعض الأحيان لا يناسبه، لذا يبحث الكثيرون عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية فعل ذلك.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار ما تقدمه لقرائها من خدمات، خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وفقًا لما كشفته وزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن لذوي الهمم تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة الصحة.

- سيظهر أعلى الصفحة العديد من الخيارات، اضغط على خيار حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف، وحجز موعد استكمال أوراق وغيرها.

- يختار الشخص تعديل نوع الإعاقة، ويكتب البيانات التالية:

- الرقم القومي لذوي الإعاقة.

- تحديد نوع الإعاقة.

- إدخال مكان الكشف.

- إدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ البيانات.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك عددًا من الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص، من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، أبرزها ما يلي:

- يسجل الشخص بياناته من خلال وزارة الصحة.

- يخضع الشخص للكشف الطبي من خلال وزارة الصحة، بعد أن يسجل أو يعدل موعد الكشف.

- يتم الكشف الطبي، وإصدار تقرير بالموافقة أو الرفض على الحالة، ثم رفعه إلكترونيًا على موقع وزارة التضامن، وفي حالة الموافقة، يسجل الشخص للكشف الوظيفي.