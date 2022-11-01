«وادي التكنولوجيا».. مبادرة لطلاب الجامعات لدعم الإبداع والابتكار

قال الدكتور أسامة حمدي مدرس ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن مبادرة وادي التكنولوجيا تستهدف دعم المجتمع بكوارده الشابة المبتكرة وتعمق ثقافة العمل الحر وريادة الابتكار، عن طريق تخصيص دورات وتدريبات للطلاب الموهوبين بما يفيد تحقيق التقدم في مختلف المجالات، ومن أهمها التكنولوجيا، وكل ذلك، في إطار رؤية مصر 2030.

الجامعة أنشأت طبقا للقانون 72 لسنة 2019

وأضاف مدرس ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الجامعة أنشأت طبقا للقانون 72 لسنة 2019، وستخرج أول دفعة بكالوريوس هذا العام الدراسي، وكانت من بواكير تطوير التعليم الفني في مصر.

الطاقة الجديدة والمتجددة أحد البرامج الدراسية الموجودة داخل الجامعة

وأوضح «حمدي»، أن برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة هو أحد البرامج الدراسية الموجودة داخل الجامعة يهدف إلى تخريج طلاب في التخصصات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تخريج تكنولوجيين متخصصين في المجالات التي تخدم حاجة الدولة.

جهود المبادرة في دعم مجال ريادة الأعمال

وحول جهود المبادرة في دعم مجال ريادة الأعمال، أضاف: «هذا المجال يمكننا من خلالها تحديد الأفكار والابتكارات والمشروعات التي تحل مشكلات في المجتمع، ندعمها ماديا أو توفير الموارد اللازمة، ثم يقوم الطلاب بعمل نموذج مصغر منها، وإذا كانت ناجحة فإننا ننفذها على أرض الواقع، وذلك بعد تدريب الطلاب والتعاقد مع جهات مانحة وداعمة، للحصول على مشروعات جديدة نخدم بها المجتمع أو نحل مشكلة قائمة».