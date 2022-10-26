المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ: مصر لديها إصرار على توسيع استخدام الطاقة المتجددة

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، إن هناك التزاما كبيرا بالجهود الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية من قبل مصر والإمارات، مشيرا إلى سعي الدولتين لإحداث تحول كبير في هذا المجال وسط تحديات عالمية.

توسيع استخدام الطاقة المتجددة

وأضاف «كيري»، في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن» إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27: «الحكومة المصرية لديها إصرار على تقليل استخدام الغاز وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة».

قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ

وتنعقد قمة المناخ السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل حتى 18 من الشهر ذاته، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وجهود الدول لمواجهة هذه التغيرات، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب استضافة هذا المؤتمر لتكون ثاني دولة عربية وإفريقية تحتضن الفاعلية الدولية بعد المغرب التي استضافت القمة مرتين من قبل.

ماذا قال السيسي عند تقدم مصر لاستضافة الحدث؟

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند التقدم لاستضافة هذا المؤتمر: «المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا بأسرها».