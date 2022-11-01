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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ميدان السلام بشرم الشيخ

كتب:

محمد مجدي
11:43 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة به، ضمن خطة التطوير، والتشجير والإنارة، وتنسيق الموقع العام، التي تخضع لها ميادين المدينة؛ تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27.

وفي هذا الصدد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول أعمال التطوير بميدان السلام، حيث أشار المحافظ إلى أن الميدان الذي يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهي ما يتم في معظم الميادين العالمية.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير استهدفت تحويل الميدان إلى مقصد سياحيّ مهم تبدأ منه الرحلات السياحية بالمدينة، كما يجذب زوار شرم الشيخ، حيث يضم ممشىً، ومسرحاً من المقرر أن يشهد تنظيم عدد من الفعاليات أثناء فترة انعقاد مؤتمر المناخ لجذب المشاركين، كما سيشهد تشغيل شبكة إنترنت مجانية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.