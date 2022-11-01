تحرك عاجل من ائتلاف ملاك العقارات القديمة لاستغلال الوحدات المغلقة

أعلن ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن التقدم بطلب عاجل لمجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن مقترحاتهم بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، فضلًا عن طلبهم حضور جلسات الحوار المتعلقة بهذا الموضوع، ويستعرض التقرير التالي مضمون المذكرة المزمع تقديمها غدًا الأربعاء وحصلت «الوطن» على تفاصيلها.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ المقترح الذي سيتمّ تقديمه يتضمن ما وصفه بـ«حل سحري» لاستغلال نحو 1.6 مليون وحدة إيجار قديم مغلقة وغير مستغلة، كما لفت إلى أنَّه من المقرر أن يقدم الائتلاف الطلب إلى المنسق العام ضياء رشوان، غدا الأربعاء، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، والخروج بحلول ترضى جميع الأطراف.

مسودة طلب للحوار الوطني

وتضمنت المسودة المقدمة من مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طلب تناول للمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، لتناول ومناقشة قانون الإيجار القديم والمشاركة خلال جلسات الحوار الوطني، وذلك حتى تعرض الجهات وجهة نظرها المختلفة والخروج بحلول مناسبة لكل الأطراف.

وفيما يلي نص المسودة:

الدكتور/ ضياء رشوان

تحية طيبة وبعد مقدمه لكم ائتلاف ملاك العقارات القديمة – تحت التأسيس- لعرض الآتي:

إيمانًا منا بمسؤولية كل مواطن في بناء الدولة الحديثة الحديثة، ودعما لمجهودات رئيس الجمهورية في بناء اقتصاد قوي، قادر على مواجهة التحديات، فإننا من هذا المنطلق نتمنى المشاركة الفعالة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس.

إن مصر الآن تحتاج إلى تكاتف الجهود المخلصة والمحققة للمصلحة العامة، وإن ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقدم حلا سحريا لمصلحة الاقتصاد القومي، خاصة في ضوء تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذى أورد أن عدد وحدات قانون الايجار القديم يصل لنحو 3 ملايين وحدة، منها نحو 1,6 مليون وحدة مغلقة.

وعليه فإن هذه الثروة العقارية غير مستغلة الاستغلال الأمثل ولا يؤخذ منها ضريبة عقارية عادلة في ظل هذا القانون، إن تحرير الدولة لهذا القانون أو تعديله إنما يدر دخلًا اقتصاديًا كبيرًا يساعد في بناء الدولة.

ومن هذا المنطلق، نأمل منكم المساعدة والمشاركة في بناء الوطن، ودعمنا فس التواجد بالحوار الوطني. سدد الله خطاكم لكل خير، ووفقكم لرفعة هذا البلد العظيم وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة بمصر -تحت التأسيس.. مصطفى عبدالرحمن.

قانون الإيجار القديم

ومرت مراحل تعديل قانون الإيجار القديم بخطوتين الأولى تتعلق بقانون أعده مجلس الوزراء ويخص الأشخاص الاعتبارية لغير السكنى حيث تضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 5 سنوات، أما المرحلة الثانية فتتعلق بالوحدات السكنية التي تم تأجيرها بنظام الإيجار القديم وهي محور خلافات كبيرة بين الملاك والمستأجرين، في انتظار خروج مشروع قانون ينظم العلاقة بينهما ويحاول حل المشكلة.