مراسل قناة القاهرة الإخبارية: أفلام مهرجان أيام فلسطين تحاكي الواقع (فيديو)

قالت ولاء السالمين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله إنَّ مهرجان أيام فلسطين السينمائية يهدف لوضع فلسطين على خريطة الأفلام العالمية، وهذه الأفلام التي يتمّ عرضها في المهرجان يكون منها فلسطينية ويكون منها من خارج فلسطين فهي أفلام دولية تحاكي الواقع الفلسطيني والواقع الدولي والهوية الفلسطينية حاضرة في المهرجان، مؤكّدة أنَّ الأفلام الفلسطينية تتحدث عما يجرب بالقضية الفلسطينية والأحداث السياسية والاجتماعية، ومعاناة الشعب الفلسطيني، وهذه الأفلام تعطي زخم للهوية الفلسطينية وتسلط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل أكبر.

العالم العربي يعي ما هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد والإعلاميات نهى درويش، ليلاس كفوري، وآية الكفوري، أن العالم العربي يعي ما هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويتابعها عن قرب بكل تفاصيلها ويتابع الأوضاع بشكل شبه يومي.

لا يوجد زخم أو إضاءة على القضية الفلسطينية

وشرحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله أنَّ دول العالم لا تعرف ولا يوجد زخم أو إضاءة على القضية الفلسطينية وما يجري في فلسطين من أوضاع، وهناك بعض الدول تعي أن فلسطين محتلة من إسرائيل، وإسرائيل دولة ولها حدود وأصول ولكن لا يعرفون أن الفلسطيني هو من يعيش في الظلم والظلمات، ويجب أن يكون هناك وقفة جادة مع الفلسطينيين، لمعرفة أن الشعب الفلسطيني يعاني الويلات من الاحتلال الإسرائيلي وليس العكس.