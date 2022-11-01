وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة افتراضيا

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مفتوحًا مع 50 من أبناء الجالية المصرية في ولايات وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق «زووم»، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء مرحبة بالمشاركين من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من عدة ولايات، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع المصريين بالخارج، موضحة أن اللقاء السابق ضم ممثلين من المصريين بالخارج عن ولايات الساحل الشرقي بالولايات المتحدة الامريكية، ويأتي هذا اللقاء لاستكمال باقي الولايات.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج شركاء في النهضة وخطط التنمية التي تطلقها الدولة المصرية، حيث استعرضت عددًا من الإنجازات التي حققتها مصر في قطاعات الاستثمار المختلفة، بجانب الفرص الواعدة في مصر وتعديل قانون الاستثمار وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، مضيفة أن علينا التعاون لخدمة الوطن، والمشاركة والنقاش حول أفضل السبل المتاحة لتحقيق ذلك، كما أوضحت أن صفحة وزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي تنشر كل ما يتعلق بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية بشكل مستمر، ليتمكن أكبر عدد من المصريين بالخارج من متابعته.

التنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج وتلبية مقترحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة حرصها منذ اليوم الأول في الوزارة على حل كافة المسائل العالقة، والتي تلبي طموحات واحتياجات المصريين بالخارج.

ونوهت بأن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج تهدف إلى توفير المحفزات للمصريين بالخارج، والاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم وخططهم وسبل تنفيذها، بما يحقق المصلحة العامة للوطن، بجانب إشراكهم في خطط التنمية والبناء في مصر، مؤكدة الحرص على المشاركة في مجموعات التواصل من كافة الدول للاستماع للمطالب والمقترحات ولتوضيح استراتيجية الوزارة، وعرض المحفزات المختلفة للمصريين بالخارج، في العديد من المجالات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

مشاركة المصريين بالخارج من العلماء والخبراء

ومن ناحيتهم، طرح المشاركون العديد من الأسئلة، والتي دار النقاش حولها، حيث أكدت وزيرة الهجرة حرصها على استكمال ملفات الوزارة الناجحة والبناء عليها وتطويرها، ورحبت بمشاركة المصريين بالخارج من العلماء والخبراء في مختلف الانشطة والفعاليات.

تشجيع التصنيع المحلي

وحول أولويات الاستثمار، أوضحت وزيرة الهجرة، أن مصر حريصة على توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصرية وتشجيع التصنيع المحلي، وسط ما يمر به العالم من ظروف، مع توقف الكثير من الدول عن الإنتاج الكثيف، ما أدى لرفع الأسعار، وهو ما دفعنا للتوسع في الاستثمارات في المجال الإنتاجي، والذي يعد ثالث أكثر مجال يهتم به المصريون بالخارج، حيث يتصدر الاهتمامات الاستثمارية المجال العقاري والزراعي وفقا لاستبيانات الوزارة، وأشاد المشاركون من الولايات المتحدة الامريكية بحرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في التنمية وإتاحة مختلف المشروعات للاستثمار فيه.

وردا على العديد من الاستفسارات بشأن المحفزات المطروحة بإعفاء جمركي لسيارات المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يطالبون بخفض جمارك السيارات منذ عقود، مشيرة إلى أن مجلس النواب وافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من أي ضرائب أو جمارك، وفقًا للضوابط القانونية، بأن يكون لكل المواطن مقيم بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر، وربط مبلغ بالدولار في صورة وديعة لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود كاملة للمصري بالخارج، بعد انتهاء المدة المقررة بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف وقتها، ويتم تطبيق القانون لمدة 4 أشهر من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط القانونية المعلنة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عضو في لجنة يترأسها مستشاري رئاسة الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هناك العديد من المحفزات التي تحرص الوزارة على إتاحتها للمصريين بالخارج، والتي نتجت عن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، ومن أبرزها إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ، وهو ما دفعنا للنقاش والحوار مع مختلف أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.

وتابعت أنها التقت العديد من المسئولين والوزراء لمناقشة الطرح الأمثل لإنشاء الشركة، وكذلك لقاء مستثمرين مصريين بالخارج، والنقاش حول أفضل المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها، حيث تصدرت مجالات الاستثمار العقاري والمجالات الصحية والتعليمية والزراعية رغبات المستثمرين، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج، والسعي للخروج بهيكل إداري وتنفيذي من المساهمين وخطط الوزارة لتذليل أي عقبة تواجهها لتحمل الشركة شعار «من المصريين للمصريين».

تنفيذ المطالب المُلَّحة للمصريين بالخارج

ولفتت إلى أن هناك الكثير من المطالب المُلَّحة للمصريين بالخارج تم تنفيذها مؤخرا، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاعتماد نظام امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا في الخارج، بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الواحد، والذي كان معمولا به من قبل، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي للموافقة على استثناء المصريين الذين تخطوا مدة 10 سنوات من الإجازة، ومد إجازتهم حتى نهاية العام الدراسي الحالي، لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعني مد إجازاتهم لمدة عام آخر، ومن ثم العودة لتطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم عقد لقاءات مع وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية والبورصة وعرض خارطة الاستثمار للمشروعات وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأبرزها في مجالات التنمية العمرانية والزراعية والكيميائية والصناعية وغيرها من المشروعات المتاحة عبر الرابط من هنا.

تسهيلات ومحفزات وفرص استثمارية

وخول الخطة العاجلة التي تم تنفيذها منذ اليوم الأول لإتاحة مختلف المحفزات والتيسيرات لربط المصريين بالخارج، أشارت إلى أنها التقت وزير الإسكان، لإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية والمدن الجديدة وغيرها، للإسهام في خطط البناء والتنمية.

وتناولت وزيرة الهجرة نتائج لقائها مع وزير الطيران المدني وما تم الإعلان عنه من تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 15 سنة بنسبة 33%، بجانب عروض خاصة للطلاب المصريين الدارسين في دولة الصين.

توفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج

استعرضت نتيجة لقائها بمحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، لتوفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج، وهو ما تم مؤخرا من طرح شهادات ادخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%.

وبدورهم طالب المصريون بالولايات المتحدة بسرعة إتاحة شراء الشهادات إلكترونيا لمن لا يمتلك حسابا في البنوك المصدرة للشهادة، وفي هذا الشأن أوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم العمل على إتاحة التوقيع الإلكتروني للمصريين بالخارج، ما يسهل التعاملات المالية وخدمات البنوك الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عروض خاصة للتأمينات والمعاشات

وتناولت وزيرة الهجرة ما تم بالتنسيق مع المجمعة التأمينية وهيئة التأمينات والمعاشات، وطرح عروض خاصة للمصريين بالخارج وشمولهم بالتأمينات والمعاشات والرد على استفسارات المصريين بالخارج من الأسئلة الشائعة، ونشرها على صفحة وزارة الهجرة عبر الرابط من هنا.

عضوية مؤقتة بالأندية للمصريين

وناقشت إتاحة عضوية مؤقتة بالأندية للمصريين العائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر، موضحة أنه جارٍ التنسيق مع وزير الشباب والرياضة بهذا الشأن، كما سيتم طرح مختلف الخدمات في تطبيق إلكتروني واحد للمصريين بالخارج، الذي يتم إعداده بالتعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير وصول المصريين بالخارج لكافة تلك المميزات، بمختلف أنحاء العالم.

وشرحت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاستصدار الأوراق الثبوتية للراغبين من المصريين بالخارج، حيث سيتم إيفاد بعثات لإصدار مختلف الوثائق الرسمية المصريين بالخارج، فور اكتمال تسجيل عدد 500 شخص على الأقل في السفارة أو القنصلية وتحديد موعد زيارات مهمات الأوراق الثبوتية.

الاستفادة من العقول المصرية في الخارج

وردا على سؤال حول الاهتمام بنقل الخبرات والاستفادة من العقول المصرية في الخارج، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن هناك 6 نسخ من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، للاستفادة من خبرات واقتراحات وأفكار خبرائنا وعلمائنا بالخارج، مرحبًا باقتراحاتهم لنقل هذه الخبرات والمعرفة إلى أرض الوطن، والتنسيق لتعاون أوسع في الفترة المقبلة، لما تضمه الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية من خبرات في مجالات متنوعة، منها الطاقة والفضاء والصيدلة وغيرها من المجالات، مؤكدًا أن وزارة الهجرة حريصة على التنمية المجتمعية وإشراك المصريين بالخارج في جهود التنمية.

الجالية المصرية في الولايات المتحدة

ومن ناحيتهم، ثمن المشاركون حرص وزارة الهجرة على ربط المصريين بالخارج بما يحدث في مصر، ونشر ما يحدث بالدولة المصرية والتواصل مع المصريين بالخارج عبر صفحات وزارة الهجرة، مؤكدين أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة يشغلون مناصب رفيعة، وحريصون على خدمة الوطن، كما أكد السفراء المشاركون أن القنصليات المصرية العامة في المناطق المختلفة ترحب باستقبال علمائنا وخبرائنا داخل مقراتهم.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على ترحيب الوزارة بكافة المقترحات البناءة، مؤكدة أن هناك تعاونا بين مؤسسات ووزارات الدولة، لتلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج في شتى المحافل، مضيفة أننا نتعاون جميعًا لخدمة الوطن والعمل على رفعته وتنميته، بشتى الصور الممكنة، مؤكدة أنه سيتم استكمال النقاش في الأسبوع المقبل، لطرح المزيد من الموضوعات وآليات تنفيذها.