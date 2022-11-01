وزيرة التضامن: تخصيص مراكز دعم نفسي للأطفال الذين تعرضوا للإساءة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بمؤسسات الرعاية، لافتة إلى أن الوزارة تقدمت بطلب لضم نحو 5 آلاف أخصائي نفسي واجتماعي.

وأشارت «القباج»، خلال كلمتها، بمؤتمر الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة، إلى أنه يتم العمل على تخصيص مراكز لتقديم الدعم النفسي والتأهيلي للأطفال، قائلة: «الأطفال التي مرت بظروف صعبة و تعرضت لإساءة، أو الأطفال التي ارتكبت إساءة، سيكون لهم مراكز خاصة لاستقبالهم وتأهيلهم وتقويمهم».

وأوضحت الوزيرة، أنه تم تخصيص خط ساخن لشكاوى الأطفال في مؤسسات الرعاية والأسر البديلة، موضحة أن الخط الساخن سيستقبل جميع الشكاوى من الأطفال في مؤسسات الرعاية.

مشروع القانون للأم الكافلة

ولفتت إلى أنه سيتم معاملة المستفيدين والقائمين على رعاية الأطفال الأيتام «الأسر البديلة»، ضـمن الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن مشروع القانون منح العديد من المزايا للأم الكافلة والتي تتمثل فيما يلى:

ـ منح الأم الكافلة اجازه احتضان بأجر كامل لمدة ثلاث أشهر مدفوعة الأجر إذا ما قامت بكفالة طفل.

- إمكـانيـة منح الأسـر حق الوصـاية الكاملة على أولادهم المكفولين من خلال التنسيق مع المحكمة المختصة.

- منح حق الولاية التعليمية للأب الكافل او الام الكافلة أسـوة بالأسر البيولوجية.