وزارة التضامن تناقش قانون «الرعاية البديلة» غدا

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الثاني حول قانون «الرعاية البديلة»، بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية، وذلك غدا الثلاثاء.

التوسع في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يجرى توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 22 ألف أسرة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة، مشيرة من خلال تقرير صادر عنها إلى أنه يجرى العمل على التوسع في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، مؤكدة الانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وزيادة الأسر الكافلة.

وأكدت أن مشروع قانون الرعاية البديلة يركز على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، مؤكدة على موقعها الرسمي أن شروط الأسر البديلة تتمثل فيما يلي:

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي و النضج الاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

- لا يقل سن الزوجين عن 21 سنة، ولا تزيد على ستين سنة.

- يمكن الاستثناء من سن الـ60 سنة وفقا للبحث الاجتماعي، وما تراه اللجنة الأسر البديلة الكافلة.

- يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المدارس والمستشفيات وغيرها من خدمات، كما يشترط شروط صحية في المسكن، وكذلك المستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

- تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل، كل شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

- يجوز منح الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، يجرى متابعة الطفل مرة على الأقل كل عام.

- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة، على الأقل أو ما يعادلها، ويمكن الإعفاء من هذا الشرط ، وفقا لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.