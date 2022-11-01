تقديم خدمات طبية لـ3.4 مليون سيدة ضمن «الكشف عن أورام الثدي» بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لاكثر من 3 مليون 462 ألف سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن، بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم إعداد فرق طبية تقوم بتقديم خدمات المبادرة للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، مضيفاً بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، من إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة.

وأشار إلى أنّها تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من سن 18 عاما فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة من 18:25 عاما، ومن 25:35 عاما، وأكثر من 35 عاما، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات، مؤكدا تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية في المحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي.

وأضاف أنّه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوفير مستلزمات العمل بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق العاملة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، واتباع معايير مكافحة العدوى.