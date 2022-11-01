وزير الصحة يكشف تفاصيل التكليف الجديد لطلاب الكليات الطبية: حسب الاحتياج

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي من القطاعات التي لا توجد فيها بطالة، لافتًا لوجود نقص للأطباء البشريين في مصر، مشددًا على أن هذا النقص عالمي وأن نسب الأطباء البشرية في مصر أقل من المعدلات العالمية وأن هناك بعض التخصصات فيها زيادة.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل أذيع في برنامج «من مصر» عبر فضائية «cbc»، أن المقابل المادي الذي يحصل عليه الطبيب في المستشفيات العامة أقل من المتوقع، لافتًا إلى أن تكليف الأطباء سيكون طبقًا للاحتياج الفعلي، وأنه سيتم طرح التخصصات المطلوبة للتكليف والمحافظة المطلوب التكليف فيها ليقدم الخريجون للحصول على التكليف فيها وحتى لا تحدث مشاكل التكليف للمغتربين.

عزوف الكثيرين عن دخول كليات الطب

وأشار وزير الصحة لوجود عزوف لدى الكثيرين حول العالم عن دخول كليات الطب بسبب طول مشوارها التعليمي، مؤكدًا أن مصر اتخذت خطوات لحل هذه المشكلة منها زيادة أعداد كليات الطب بشكل كبير سواء حكومي أو خاص، متوقعًا وصول المكلفين من الأطباء لـ16 ألفا عام 2027 بينما يبلغ أعداد المكلفين حاليًا 10 آلاف طبيب.

ولفت وزير الصحة إلى أنهم بدأوا تعويض الأطباء ماديًا ضمن مشروع بدلات المهن الطبية وصندوق مخاطر المهن الطبية وفتح عيادات مسائية ليستطيع الطبيب تحقيق دخل إضافي له، مشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات من أجل مواجهة نقص الأطباء لدى وزارة الصحة.