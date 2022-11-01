وزير الخارجية العراقي: حاضرون بقوة في القمة العربية بالجزائر

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، إنَّ العراق سيكون حاضرًا بقوة في القمة العربية بالجزائر، منوهًا إلى أنَّ قمة الجزائر ستتخذ قرارات ترفض التدخلات في شؤون العراق

وأضاف وزير خارجية العراق في تصريحات لقناة «العربية»: نريد الاستمرار في تحسين علاقاتنا بدول الجوار، رسالتنا هي رسالة سلام وتضامن لمواجهة التحديات.

وزير الخارجية العراقي: انتهاك السيادة العراقية غير مسموح

وأكّد وزير الخارجية العراقي، «نرفض أن يكون العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية»، منوهًا إلى أنَّ انتهاك السيادة العراقية غير مسموح، متابعًا «أولويتنا في سياستنا الخارجية هي تحسين العلاقات مع الجوار»، مضيفا «تربطنا مع السعودية علاقات واسعة ونحتاج إليها».