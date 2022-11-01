وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الجزائر، اليوم الثلاثاء، للمشاركة كضيف شرف في أعغال القمة العربية المنعقدة على مدار يومين.

كان في استقبال جوتيريش بمطار الجزائر الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة.

جوتيريش سيلتقي المندوبين العرب بالأمم المتحدة

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، السبت الماضي، إن جوتيريش سيشارك في القمة العربية بالجزائر، وسيكون له نشاط مكثف على هامشها، بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس عبد المجيد تبون.

وأضاف «نعلن سفر الأمين العام إلى الجزائر العاصمة بعد أن تلقى دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية»، مشيرا إلى أنه «من المقرر أن يلتقي مع كبار المسؤولين الجزائريين، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي مندوبي الدول العربية بالأمم المتحدة، ويعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة».