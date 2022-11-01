مراسل «القاهرة الإخبارية»: القمة العربية تستهل أنشطتها بجلسة علنية.. وتفاؤل بالنتائج

كشف أحمد أبو زيد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية بالقمة العربية 31، عن توافد عدد من الزعماء والقادة العرب ورؤساء الوفود العربية على مطار هواري بومدين لرئاسة وفود بلادهم في أعمال القمة بالعاصمة الجزائرية، والمقرر انعقادها على مدار يومين من 1 إلى 2 نوفمبر الجاري.

الجلسة الأولى علنية بحضور وسائل الإعلام

وأضاف أبو زيد، في تقرير مذاع على فضائية القاهرة الاخبارية، أنه سيتوالى وصول القادة والزعماء والرؤساء على مدار ساعات هذا النهار، لبدء أعمال القمة التي ستبدأ بجلسة علنية سيتاح فيها لوسائل الإعلام التواجد بالقاعة، وسيتم توزيع الكلمات وفقًا لأولويات الطلب.

تفاؤل من الأمين العام ووزير الخارجية الجزائري بنتائج القمة العربية

وأشار إلى أن الجزائر ستعلن بعد انتهاء القمة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ما انتهى إليه أعمال وزراء الخارجية العرب وما سبقها من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى حديث وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة بالأمس الذي تحدث فيه بقدر من التفاؤل حول هذه القمة، وقال إنها ستشكل علامة فارقة في تاريخ القمم العربية، وشاركه الأمين العام للجامعة نفس القدر من التفاؤل.