افتتاح معرض مؤقت بمتحف كفر الشيخ بعنوان «إبداعات قبطية»

افتتح الدكتور أسامة فريد، مدير عام متحف كفر الشيخ، معرض مؤقت بعنوان «إبداعات قبطية»، والذي يحتوي على مجموعة من القطع التي تعود للعصر القبطي، وذلك في إطار الاحتفال بمرور عامين على افتتاح المتحف.

قطع من العصر القبطي

وضم المعرض عددا من القطع التي تعود للعصر القبطي، أبرزها مخطوط البشائر الأربعة للقديس مار مرقس، ونسخة من الإنجيل تحوي مخطوطات البشائر الأربعة «لوقا، ومتى، ومار مرقس، ويوحنا»، كما يحتوي المعرض على مجموعة رائعة من الأيقونات، أهمها أيقونة للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح وسجادة من النسيج عليها صورة لقديسة أسفلها جملة «جدد هذه إبراهيم مشرقي»، وأسفلها «الست جميانة» نُسجت بخيوط السيرما المطعمة بالمعدن، ومبخرة «شورية» من البرونز مزينة بمناظر من حياة السيد المسيح.

زيارة المتحف مجانا للمواطنين

وكان متحف كفر الشيخ، قد فتح أبوابه أمس الاثنين بشكل مجاني أمام المواطنين والراغبين في زيارته للاستمتاع بما يضمه من قطع أثرية، بمناسبة مرور عامين على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتحف ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020.