متحف كفر الشيخ يستقبل المواطنين مجاناً بمناسبة مرور عامين على افتتاحه.. غدا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استقبال متحف كفر الشيخ، للمواطنين والراغبين في زيارته للاستماع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية، معبرة عن العصور المتعددة، مجاناً غداً الاثنين، بدءاً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصراً، بمناسبة مرور عامين على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمتحف ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020م.

استقبال المواطنين غدا في المتحف مجاناً

وأكد الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أنه سيتم استقبال المواطنين والراغبين في زيارة المتحف مجاناً، ويُصاحب الزائرين، أعضاء المتحف، لتعريفهم على القطع الأثرية وتاريخها، ومواطن اكتشافها.

يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ، يوم 31 أكتوبر عام 2020م، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020م، والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

ومتحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي: الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.