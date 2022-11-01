مدرسة لغات في مطروح تعد برنامج محاكاة لمؤتمر المناخ 2022

شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات برنامج محاكاة مؤتمر المناخ 2022، والمقرر انطلاقه في مدينة شرم الشيخ السابع من الشهر الجاري، وذلك بمدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات ضمن مبادرة بيئتي صديقتي.

وتابع «شحاتة» فعاليات برنامج محاكاة مؤتمر المناخ العالمي والذي شارك فيه براعم رياض الأطفال وأولياء أمورهم والتي بدأت بالسلام الجمهوري أعقبه الجلسة الافتتاحية والتي تحدث فيها وكيل الوزارة، مرحبا بالحضور وبتنظيم مثل هذه الفعاليات الإرشادية لما لها من أهمية كبيرة في تبصير أبنائنا الطلاب وبراعم رياض الأطفال بالقضايا والأحداث المعاصرة، وذلك في سبيل إعداد جيل واعي بقضايا بلده، ومستعدا لرفع شأن مصرنا الحبيبة متسلحا بالعلم والمعرفة والثقافة.

محاكاة مؤتمر المناخ في مدارس مطروح

وبدأت فقرات برنامج محاكاة مؤتمر المناخ، إذ تابع وكيل الوزارة ورش العمل الثلاث والوسائل التعليمية الإيضاحية التي أعدها البراعم، وبمشاركة أولياء الأمور، إذ تزينت الورشة الأولى بالركن الأخضر الخاص بأهمية النبات في حياة الإنسان والتوسع في زيادة المساحات الخضراء وزيادة نسبة الأكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون لجعل البيئة نظيفة ونقية وجميلة وللمساهمة في المحافظة على البيئة المحيطة من أخطار التلوث المتنامي.

وتابع الورشة الثانية والتي تناولت الركن البرتقالي الخاص بالطاقة النظيفة والركن الأزرق والذي يعبر عن الماء وأهميتها في حياة الإنسان، كذلك تابع أنشطة الورشة الثالثة عن تدوير خامات البيئة من الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن وبقايا الطعام وتحويلها لأشياء نافعة.

عرض أصدقاء البيئة

وتناول برنامج المحاكاة كذلك عرض توضيحي بالصوت والصورة عن أصدقاء البيئة وعدة فيديوهات موجزة عن مؤتمر المناخ والمساحات الخضراء برع في تقديمها البراعم وتحت إشراف أولياء الأمور ومعلمات رياض الأطفال

ووجه وكيل الوزارة إدارة المدرسة بإطلاق أسماء الأطفال على الأشجار التي زرعت، موضحا أن زراعة المساحات الخضراء تساهم في تقليل آثار التغيرات المناخية المفاجئة.