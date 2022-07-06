«التنسيقية» تشارك في ورشة عمل تحضيرية لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة العمل التحضيرية لنموذج محاكاه مؤتمر قمة المناخ «COP27»، الذي نظمه مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

مؤتمر المناخ

وبحسب بيان عن التنسيقية، بدأت الورشة بكلمة للدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة دينا المنزلاوى، المدير التنفيذى لمبادرة «climate hub»، مؤكدين أهمية المرحلة المقبلة، في التعاون بين الجهات المختلفة، لإنجاح مؤتمر المناخ المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى دور المركز في المؤتمر، وكيفية مساعدة المركز للمزارعين في التغلب على المشكلات التي تسببها التغيرات المناخية.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأكدت التنسيقية، تطرق الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكيفية رفع الوعي لدى الكل بأهمية موضوع المناخ، كما شارك في الكلمة الافتتاحية أحمد يحيى، عضو التنسيقة، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية حول التعريف بما سيتم في مؤتمر المناخ والتعريف بقمة «COP».

ضم وفد التنسيقية الأعضاء: ريهام الشبراوي، أحمد يحيى، شريف الرفاعي.