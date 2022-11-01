وكيل «الشباب والرياضة» بالغربية يفتتح بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف

افتتح يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الثلاثاء، بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب، بالتعاون مع منطقة الغربية للشطرنج المستضيفة للبطولة، وذلك للمرة الأولى بالمحافظة، بحضور شويكار الخطيب، مدير الإدارة للرياضة، ومحمد خلاف، رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

افتتاح بطولة الشطرنج

ويشارك في البطولة «كبار، سيدات، رواد فوق 60 سنة وناشئين تحت سن 8،10،12، 14، 16 سنة بنين وبنات»، وسيتم توزيع جوائز مالية قيمة على الفائزين بإجمالي 61 جائزة تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، كما يشارك في التنظيم «شباب yly».

الشطرنج لعبة الأذكياء

ووجه يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، الشكر لمنطقة الغربية للشطرنج على تنظيمها لتلك البطولة، موضحا أن لعبة الشطرنج أكثر الألعاب شهرة حيت سميت بلعبة الأذكياء، ولها فوائد عديدة على الصحة العقلية للشخص، إذ أنها تساعد في تنشيط العقل والذاكرة، وتساعد على زيادة القدرة على التركيز أثناء اللعب فيها لفترات طويلة، وتهدئ الأعصاب وتعطي للشخص قدرات ذهنية خارقة.