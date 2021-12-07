بطلة العرب في الشطرنج: بدأت اللعب في عمر 7 سنوات

كشفت آية معتز، الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة العرب «سيدات»، في لعبة الشطرنج، تفاصيل حصولها على البطولة، واقتناص لقب «أستاذة دولية كبيرة» في اللعبة، موضحة أنها بدأت في اللعب مع والدها عندما كانت في سن 7 سنوات، مشددة: «بعد فترة لاحظ أبي أنني أصبحت أستطيع أن أكسب ضده فلاحظ موهبتي أنا وشقيقتي».

لعبة ليست سهلة

وأضافت «معتز»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أنها تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعملت مدربة لمدة عام، ثم تفرغت للعبة الشطرنج، مشددة على أن اللعبة «ليست سهلة بل هي مزيج يجمع بين الرياضة والعلم»، متابعة: «اللعبة عقلية وصعبة جداً وكذا النفسية والصحة البدنية وهو رياضة مميزة جداً».

كما كشفت عن أهم التحديات التي تواجهها في هذه اللعبة، موضحة أن أهمها طول المباريات لأن معظم مبارياتها في بطولة أفريقيا كانت تصل إلى 5 ساعات، وأطول مباراة في الشطرنج وصلت إلى 8 ساعات، وخلال فترة المباراة يمكننا خلالها شرب المياه أو الذهاب لدورة المياه لكن تحتسب من الوقت، مشددة على أن هناك الكثير من أنواع الشطرنج.

الحصول على لقب أستاذة دولية

وأوضحت أنها حصلت على لقب أستاذة دولية في الشطرنج وبطولة العرب للسيدات كانت أول بطولة لها وشاركت فيها 15 دولة، لافتة إلى أن ترتيبها الحالي هو الرابع على مستوى إفريقيا وأنها تتمنى المنافسة على كأس العالم.

وأوضحت أنها لعبت تسع مباريات في إفريقيا بلغت مدتها جميعاً خمس ساعات للمباراة الواحدة وأحياناً ست ساعات في بعض الأحيان لأن هناك كثيرا من أنواع الشطرنج، معقبة: «ممكن النقلة تطول جدا وممكن النقلة تتعمل بسرعة».