محامٍ يوضح عقوبة المتهم بإنشاء صفحة على «فيس بوك» لبيع الأدوية المحظورة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على مندوب مبيعات، بتهمة إدارة صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بصحبة آخر ليروجا عن المنشطات المهربة جمركيا، وأمر النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعن العقوبة التي تنتظر المتهم، قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إنه ينتظر عقوبة بيع أدوية محظورة وفقًا لقانون العقوبات.

العقوبة للمتهم بالحبس والغرامة

وأضاف المحامي أن عقوبة الأشخاص الذين يبيعون الأدوية المجهولة والمحظورة، «بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات للشخص الذي يشرع في ذلك، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 30 ألف جنيه».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت التحريات والمعلومات بالأجهزة الأمنية، بوجود صفحة «فيس بوك»، يعرض من خلالها مندوب مبيعات مقيم في المرج «منشطات مهربة ومحظور تداولها داخل البلاد»، بغرض البيع على الصفحة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكنوا من القبض عليه، وكان بصحبته سائق، مقيم بالمنيا، وعثروا بحوزتهما على 2550 قرصا منشطا، مجهولة المصدر ومهربة.

وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وممارسة نشاطهم الإجرامي، وبعرض المنشطات المحظورة من البيع عبر «فيس بوك»، بعد أن تحصلا عليها من شركة عملهما، بهدف تحقيق الأرباح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.