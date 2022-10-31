شعبة المخابز: لا صحة لتحريك أسعار الخبز السياحي.. و10 آلاف جنيه غرامة للمخالفين

طمأنت شعبة المخابز بالغرف التجارية جموع المستهلكين بشأن استقرار أسعار العيش السياحي، وذلك بعد قرار وزارة التموين مد المخابز السياحية بما يلزمها من الدقيق المدعم.

أسعار الخبز السياحي لم تشهد أي زيادة

وفي ذلك السياق، قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الخبز السياحي لم تشهد أي زيادة، مؤكدا بذلك التزام المخابز بالتسعيرة المقررة من وزارة التموين.

وأضاف «غراب» في تصريحات لـ«الوطن»، مطمئنا المواطنين بشأن أسعار الخبر السياحي بالوقت الراهن: «وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك يشرفان على الأسواق واستقرارها وتوفر السلع الأساسية ومنها الخبز بأنواعه بكميات كافية».

وينظر للخبز السياحي أو الفينو، باعتباره أحد أهم السلع طلبا بالموسم الدراسي، ويعد أحد مكونات الوجبة الرئيسية لطلاب المدارس.

وزارة التموين توجه بتسليم المخابز والمطاحن الدقيق بأسعار مدعمة

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، وجّه بتسليم الدقيق للمطاحن ومخابز العيش الحر والفينو ومصانع المكرونة بأسعار مدعمة على أن تنتج رغيف الفينو وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، أما رغيف الـ 60 جراما فيباع بجنيه واحد فقط، شريطة التزام أصحاب تلك المخابز بالتسعيرة المقررة.

غرامات على المخالفين تصل إلى 10 آلاف جنيه

وشكل المصيلحي، غرفة عمليات مركزية لمتابعة التعليمات طوال أيام الأسبوع، مطالبا مديريات التموين بالتحقق من التزام المخابز بتلك التسعيرة، على أن يعاقب المخالف بغرامة 10 الآف جنيه، وبموجب الاتفاق تحصل المخابز على دقيق استخراج 72% بسعر 10 آلاف جنيه فقط للطن.