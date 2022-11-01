بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية

أجرى مكتب التربية الاجتماعية للبنين بإدارة رعاية طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب على مستوى المنطقة، من خلال استدعاء الأمين والأمين المساعد بالمعاهد الثانوية للبنين، وتوزيع الترشيحات على المناصب، وإجراء التصويت عليها لمعرفة الفائز بالأغلبية من قبل باقي الزملاء الحاضرين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

إجراء الانتخابات

وأُجريت الانتخابات بمدرج ديوان المنطقة ظهر اليوم الثلاثاء، تحت إشراف وحضور حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية طلاب المنطقة، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وسط تواجد معظم الأخصائيين الاجتماعيين بمعاهد ثانوي بنين المنطقة.

وجاءت نتائج التصويت على مقعد أمين اتحاد طلاب المنطقة للطالب فارس محمد فاروق بدران بمعهد كفر الشيخ النموذجي، وفاز بمنصب الأمين المساعد الطالب زياد فريد حسني العوضي، بمعهد منشأة عباس بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.

الفائزين بمقعد المقررين

كما أُعلنت نتائج التصويت للفائزين على مقعد المقررين، حيث فاز بمقعد المقرر الثقافي الطالب عبد الله وائل جبر، بمعهد منشأة عباس الثانوي التابع لإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، وفي مقعد المقرر الفني فاز الطالب رفيق كريم السيد، بمعهد قزمان الثانوي، التابع لإدارة قلين التعليمية الأزهرية، وفاز بمنصب المقرر العلمي الطالب أحمد ياسر أحمد عبد العزيز، بمعهد بيلا الثانوي

كما فاز بمنصب المقرر الرياضي الطالب فريد عبد العزيز محمد، بمعهد كفر الجرايدة الثانوي بنين، التابع لإدارة بيلا التعليمية الأزهرية، بينما فاز بمنصب المقرر الاجتماعي الطالب عمرو الشحات غريب، بمعهد النوايجة، التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية.