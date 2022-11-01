تفاصيل افتتاح مركز جديد لرعاية ذوي الهمم في مطروح.. تخاطب وتعديل سلوك

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عبد الله عبد العالي عبدالله حميدان أمين عام المؤسسة، وذلك في إطار زيارتهم للمحافظة لتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بمركز شباب مطروح، والمنشأ ضمن عدد من مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية بدعم من المؤسسة، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية لأصحاب الهمم في مصر.

واصطحب محافظ مطروح الوفد الإماراتي في جولة بمكتبة مصر العامة بمطروح، تفقدا خلالها حجرة التراث البدوي، وكذلك الأنشطة المختلفة بالمكتبة بقاعات الحاسب الآلي والأطفال والمعامل وقاعة الكتب وأنشطة التدريب الفنية والتأهيل.

مركز التخاطب لذوى الهمم

وتفقد المحافظ ووفد دولة الإمارات مركز التخاطب وتنمية المهارات الذي جرى إنشاؤه لذوي الهمم بمركز شباب مطروح، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتعرف على أحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، التكامل الحسي، إضافة الى التقييم النفسي، مع الإشادة بجهود إنشاء المركز بأحدث الاجهزة والمعدات مع التعرف على استخدامات الأدوات الطبية والعلاجية الموجودة بالمركز.

وأعرب محافظ مطروح عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر، تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

دعم ذوي القدرات والهمم

وأكد محافظ مطروح، في بيان، على جهود مؤسسة زايد العليا في دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر لإنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب.

وقدم رئيس مؤسسة زايد العليا لاصحاب ذوى الهمم الشكر لمحافظ مطروح على التعاون المثمر والدعم الدائم، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.