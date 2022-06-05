مسرح الشمس يستضيف ذوى الهمم من نادى العبور لمشاهدة مسرحية «كاندي كراش»

استضاف مسرح الشمس بقيادة الفنانة وفاء الحكيم، عدد من ذوي الهمم بنادي العبور الرياضي لمشاهدة العرض المسرحي «كاندي كراش»، تمهيدا لمشاركة أبناء النادي بالورشة الفنية ضمن خطة وزارة الثقافة بدعم أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق لفكرة الدمج لإظهار تلك المواهب الفريدة.

وقالت الفنانة وفاء الحكيم في بيان لها، إن المسرح مفتوح لكل ذوى الاحتياجات، من خلال الورش الفنية المختلفة من رقص إيقاعي ورسم وعزف وموسيقى وغناء.

تفاصيل مسرحية كاندي كراش

ويقدم المسرح حاليا مسرحية «كاندى كراش»، ويعتبر العرض من عروض الدمج ذو الهمم والفنانين من خلال التدريبات التي تقيمها الفرقة بصفة دائمة في مختلف مجالات المسرح لتأهيلهم لتقديم عروض مسرحية احترافية.

يذكر أن «كاندي كراش» تأليف سعيد حجاج، اخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج اسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع محمد الكاشف، تصميم اضاءة إبراهيم الفرن.