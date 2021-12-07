رئيس التحرير

محمود مسلم

فى لمسة طيبة .. أطفال مدينتي يرسمون جدارية في حب مصر بمشاركة ذوى الهمم

كتب:

الوطن
03:42 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
فى لمسة طيبة .. أطفال مدينتي يرسمون جدارية في حب مصر بمشاركة ذوى الهمم

فى لفتة طيبة من أبناء مدينتي وضمن العديد من المشاهد اليومية الثرية بمعرض مدينتى للكتاب والمستمر حتى يوم 10 ديسمبر الحالي ، قام عدد كبير من الأطفال برسم جدارية رائعة فى حب مصر، بمشاركة زملائهم من ذوى الهمم، خلال فعاليات نشاط الطفل.

وقام الأطفال تحت إشراف مديرة النشاط الدكتورة إيمان سند، بالتعاون فى رسم الجدارية وتلوينها، بطريقة مبدعة

وجاء المعرض بمشاركة اتحاد الناشرين وحضور 50 ناشرا، فى أول تعاون مع أجهزة المدن الجديدة فى إتاحة وتنظيم معارض الكتب للجمهور داخلها.

يذكر ان المعرض تم افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي وافتتحه بالإنابة عن د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، د.هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ومنى الحلو الرئيس التنفيذي التجارى بمجموعة طلعت مصطفى بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي .

{"description":"\u0641\u0649 \u0644\u0645\u0633\u0629 \u0637\u064a\u0628\u0629 .. \u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u062a\u064a \u064a\u0631\u0633\u0645\u0648\u0646 \u062c\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062d\u0628 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645"}
{"description":"\u0641\u0649 \u0644\u0645\u0633\u0629 \u0637\u064a\u0628\u0629 .. \u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u062a\u064a \u064a\u0631\u0633\u0645\u0648\u0646 \u062c\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062d\u0628 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645"}
{"description":"\u0641\u0649 \u0644\u0645\u0633\u0629 \u0637\u064a\u0628\u0629 .. \u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u062a\u064a \u064a\u0631\u0633\u0645\u0648\u0646 \u062c\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062d\u0628 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645"}
{"description":"\u0641\u0649 \u0644\u0645\u0633\u0629 \u0637\u064a\u0628\u0629 .. \u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u062a\u064a \u064a\u0631\u0633\u0645\u0648\u0646 \u062c\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062d\u0628 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645"}
{"description":"\u0641\u0649 \u0644\u0645\u0633\u0629 \u0637\u064a\u0628\u0629 .. \u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u062a\u064a \u064a\u0631\u0633\u0645\u0648\u0646 \u062c\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062d\u0628 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645"}
{"description":"\u0641\u0649 \u0644\u0645\u0633\u0629 \u0637\u064a\u0628\u0629 .. \u0623\u0637\u0641\u0627\u0644 \u0645\u062f\u064a\u0646\u062a\u064a \u064a\u0631\u0633\u0645\u0648\u0646 \u062c\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062d\u0628 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0630\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645"}

اقرأ المزيد:

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. "طلعت مصطفى" ترسم الفرحة على وجوه ذوي الهمم باحتفالية ضخمة بنادي مدينتي 

الرئيس التجاري لـ "طلعت مصطفى" خلال افتتاح معرض "مدينتي" للكتاب: حريصون على الارتقاء بمعيشة سكان مشروعاتنا المختلفة

افتتاح معرض مدينتي الأول للكتاب .. برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى

تنوع ثقافي وثراء فكري .. أكثر من 40 دار نشر تشارك في معرض مدينتي للكتاب برعاية "طلعت مصطفى" .. تعرف عليها !!

تنوع ثقافي وثراء فكري .. أكثر من 40 دار نشر تشارك في معرض مدينتي للكتاب برعاية "طلعت مصطفى" .. تعرف عليها !!

ضمن مسؤوليتها المجتمعية.. «طلعت مصطفى» ترعى أول معرض للكتاب في مدينتي بمشاركة كبار الأدباء والمثقفين