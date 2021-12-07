فى لمسة طيبة .. أطفال مدينتي يرسمون جدارية في حب مصر بمشاركة ذوى الهمم

فى لفتة طيبة من أبناء مدينتي وضمن العديد من المشاهد اليومية الثرية بمعرض مدينتى للكتاب والمستمر حتى يوم 10 ديسمبر الحالي ، قام عدد كبير من الأطفال برسم جدارية رائعة فى حب مصر، بمشاركة زملائهم من ذوى الهمم، خلال فعاليات نشاط الطفل.

وقام الأطفال تحت إشراف مديرة النشاط الدكتورة إيمان سند، بالتعاون فى رسم الجدارية وتلوينها، بطريقة مبدعة

وجاء المعرض بمشاركة اتحاد الناشرين وحضور 50 ناشرا، فى أول تعاون مع أجهزة المدن الجديدة فى إتاحة وتنظيم معارض الكتب للجمهور داخلها.

يذكر ان المعرض تم افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي وافتتحه بالإنابة عن د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، د.هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ومنى الحلو الرئيس التنفيذي التجارى بمجموعة طلعت مصطفى بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي .