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زيارة ميدانية لطلاب جامعة طنطا لتفقد مشروعات «حياة كريمة» في زفتى

كتب:

محمد أباظة
04:10 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
زيارة ميدانية لحياة كريمة في زفتى

زيارة ميدانية لحياة كريمة في زفتى

زيارة ميدانية أجرتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة طنطا، إلى المشروعات القومية التابعة للمبادرة الرئاسية بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن خطة «حياة كريمة» بالارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات في القرى والمحافظات النائية محدودة الخدمات.

تعريف الطلاب بإنجازات المبادرة

وتهدف زيارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى تعريف الطلاب بإنجازات المبادرة، التي تستهدف تغيير حياة الملايين من أهالينا في جميع أنحاء الجمهورية.

وشملت الزيارة مشروعات قطاع الأبنية التعليمية، مثل مشروع توسيع ورفع كفاءة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، ومدرسة سنباط الإعدادية بنين، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات.

وتفقدت «حياة كريمة» مع الطلاب مجمع الخدمات الحكومية ونقط الإسعاف والإطفاء ووحدة طب الأسرة، كما أشاد الطلاب بما شهدوه من إنجازات حقيقية تحدث على أرض الواقع تساهم في تغيير حياة الأهالي للأفضل.

ويأتي هذا في الدور الذي تستهدفه المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الإرتقاء بمستوى المعيشة، وتقديم الخدمات للقرى والمحافظات النائية سواء من ناحية البنية التحتية والمرافق وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه النظيفة، أو بإنشاء المجمعات الخدمية والمدارس، وكذلك عمل قوافل طبية وبيطرية لتقديم الخدمات العلاجية والأدوية بالمجان. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.