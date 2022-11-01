«حياة كريمة» تنظم ندوة في جامعة أسيوط للتوعية بالجهود التنموية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، ندوة توعوية للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات، بكلية التمريض في جامعة أسيوط.

محاضرات حياة كريمة

وأوضحت المؤسسة، في بيان عنها، أنّ المحاضرة جاءت في إطار التعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور سماح محمد عبدالله، عميد كلية التمريض، وأحمد عاطف، منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، وبمشاركة وكلاء كلية التمريض وبعض أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب والطالبات.

حوارات جماهيرية

وفي سياق منفصل، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إجراء حوارات جماهيرية في محافظات الجمهورية كافة، مع مختلف أطياف المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستجابةً لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني.

الحوارات المجتمعية

وتطلق المؤسسة سلسلة حوارات مجتمعية موسعة لفئات المواطنين في قرى الريف المصري، بمشاركة القوى الطبيعية بالمحافظات، من خلال سلسلة حوارات مجتمعية بدأتها في مراكز المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة البحيرة.