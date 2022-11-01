قافلة «حياة كريمة» توقع الكشف الطبي على 1300 مريض بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني لـ1300 مريض بقرية أبو زهرة ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية في بيان إن اختيار قرية «أبو زهرة» لعمل القافلة يأتي لكونها ضمن القرى الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية المتخصصة حيث تبعد حوالىي 24 كيلو مترًا عن مستشفى برج العرب المركزي، وهي أقرب مستشفى حكومي للقرية.

8 تخصصات في القافلة

وأضافت «طهيو» أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 60 عضوًا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقي العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

توقيع الكشف الطبي على 1309 حالات

وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1309 مرضى من أهالى القرية بمنطقة برج العرب تم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 30 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال يومي العمل إجراء 164 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و139 تحليلًا بمعمل الطفيليات و4 أشعات سينية، علاوة على فحص 69 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 683 مواطن من أهالي القرية في عدد من الموضوعات الصحية.