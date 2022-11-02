طلاب «حقوق السادات» أمام المحكمة.. تجربة محاكاة لتدريبهم على المرافعة

«طالبة بكلية الحقوق جامعة السادات داخل القفص في انتظار الحكم في قضية جنائية»، كان هذا هو عنوان المشهد التمثيلي الذي نظمته كلية الحقوق جامعة السادات؛ لتدريب طلابها على محاكاة الواقع، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ جرى تداول الصور على نطاق واسع بين إشادة بالتجربة وهجوم عليها.

تفاصيل المحاكمة الصورية لتدريب الطلاب

تحكي الدكتورة سحر عبدالستار، عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذا الأمر طبيعي جدًا بالنسبة لنا في الكلية، ويحدث منذ سنوات؛ بهدف تأهيل الطلاب للانطلاق إلى سوق العمل».

التدريبات العملية التي تنفذها الكلية، بحسب «سحر» تساعد الطلاب على الفهم بشكل سريع والخروج من نطاق الحفظ النظري إلي الجانب العملي لتأهيل محاميين مدربين بشكل أفضل على أرض الواقع.

أعضاء هيئة المحكمة.. كل طالب له دور

وأوضحت أن الكلية تعتمد وتهتم على الجانب العملي أكتر؛ لكي تهيئ الطلاب، مشيرة إلى أن كل طالب في المحاكاة يمثل دور: «في طالب بيمثل دور المجرم، وطالب آخر يمثل دور القاضي، وطالب ثالث يمثل دور وكيل النيابة، وهكذا حتى تنتهي المرافعة».

تعليق عميد الكلية علي التعليقات السلبية

وعلقت عميد كلية الحقوق بالسادات على التعليقات السلبية للبعض على الصور المتداولة: «تعليقات البعض هي التي تدعو إلى السخرية ولن أرد عليها لأن كل شخص يعبر عن تفكيره، لكننا كهيئة تدريس نرى الأصح للطلبة».