19 وظيفة لخريجي كلية الحقوق.. بعضها بحوافز تصل إلى 10 آلاف جنيه

كشف موقع «فرصنا» المعني بالوظائف، عن إتاحة 19 وظيفة شاغرة لخريج كليات الحقوق، شرط توافر الخبرات والسن للعمل داخل جهات قانونية بعضها يتطلب اللغة وإيجادة الحاسب وأخرى يشترط مستوى الخبرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف محاماة على هذا النحو:

وظيفة محامي استئناف

اسم الشركة: مكتب ا/ عايدة السيد محمد للمحاماة.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محامي شركات وتعامل جهات حكومية

اسم الشركة: انتجريتد فايننشيال جروب - حسام عبود وشركاه.

مقر العمل: مصر الجديدة - عين شمس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة -‎ سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 1000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة محامي شركات

اسم الشركة: انتجريتد فايننشيال جروب -حسام عبود وشركاه.

مقر الوظيفة: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 1000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة محامية

اسم الشركة: مكتب قوة القانون للمحاماة والاستشارات القانونية.

مقر العمل: الوراق - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1300- 2000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1300- 2000 جنيه مصري.

وظيفة محامي شركات

اسم الشركة: جي إم سي.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 لـ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محامٍ

اسم الشركة: مكتب المجموعة الاستشارية محاسبون قانونيون.

مقر العمل: عابدين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان لـ‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 لـ27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي شؤون قانونية

اسم الشركة: إليكترونيك هاوس (GROUHY).

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

سنين الخبرة: سنة -‎3 خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محامي شؤون قانونية

اسم الشركة: سيلو باك.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 5 لـ‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محامٍ

اسم الشركة: كير سرفيس.

مقر العمل: عباسية - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محامي جزئي او ابتدائي

اسم الشركة: مكتب المستشار عمر ثابت عمر المحامي بالنقض.

مقر العمل: البساتين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحقوق ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محامي استئناف

اسم الشركة: هامرز العالمية لصناعة وسائل النقل الخفيف.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الحقوق).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.