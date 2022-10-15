حقيقة زيادة مصاريف كلية الحقوق جامعة القاهرة 2022- 2023.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور عبدالهادي العوضي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول 2022-2023 بمختلف الأقسام داخل الكلية، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، كاشفاً حقيقة زيادة مصاريف كلية الحقوق جامعة القاهرة 2022- 2023 لمختلف الفرق الدراسية والشعب، قائلاً: «لم يتم زيادة المصروفات الدراسية عن العام الماضي، وأن أي قرار في ذلك يكون لمجلس الجامعة».

مصاريف كلية الحقوق جامعة القاهرة 2022- 2023

وأوضح «العوضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة زيادة مصاريف كلية الحقوق جامعة القاهرة 2022- 2023 بالنسبة للبرنامج الخاص، مضيفا أن هناك قرارا في ذلك وهي الزيادة بنسبة 10% وتطبق على الطالب في السنة الأولى فقط، وبالنسبة للأقسام العادية فإنه لم يتم تحريكها، نافياً أي شائعات تتعلق بهذا الأمر.

انتظام الدراسة في الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 وفقاً للخريطة الزمنية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العمل للتيرم الأول دون رصد أي مشكلات مع التأكيد على تطبيق إجراءات كورونا ووفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

و أضاف عبدالرزق، أن الجامعة مستعدة لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي سيحددها الأعلى للجامعات والمواعيد التي سيقرها في هذا الشأن، مع التأكيد على الالتزام بضوابط المجلس المتبعة في هذا الشأن.