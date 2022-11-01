مراسلة «القاهرة الإخبارية»: العائلات التونسية مهتمة باللغة العربية بشدة مؤخرا

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، إن تونس ملتزمة باللغة العربية والهوية العربية، وعلى مستوى الحكومة، هناك دروس تعطى بالعربية لأبناء التونسيين المقيمين بالخارج أثناء العطل، وفي بلدان الإقامة من خلال الدورات التي تنفذها السفارات التونسية هناك.

إقبال من العائلات التونسية على تعلم العربية

أضافت خلال برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك التزام باللغة العربية من خلال المعارض والفعاليات الأدبية، وهناك إقبال من العائلات على جلب أبنائهم وشراء الكتب سواء المكتوبة بالعربية الفصحى أو المكتوبة باللهجة التونسية.

اهتمام كبير من وسائل الإعلام باللغة العربية

وتابعت أن هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، وبدأت تنشر محتوى عربي أكثر فأكثر، وفي السابق كان المحتوى العربي شحيح بعض الشيء لكن الآن كل وسائل الإعلام أصبح لديها مواقع إلكترونية ناطقة بالعربية.