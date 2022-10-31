قناة القاهرة الإخبارية تتصدر تريند «تويتر»: «صوت العرب أجمعين»

تصدرت قناة القاهرة الإخبارية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم، عقب انطلاقها رسميًا، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وبصوت رصين، بدأ الإعلامي تامر حنفي، البث الأول لقناة «القاهرة الإخبارية»، وقال: «بسم الله، وبها المبتدا، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية، من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ، من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية».

فرحة على مواقع التواصل

وكتب حساب يحمل اسم الدكتور أشرف عزت: «على بركة الله بدأ البث لقناة القاهرة الإخبارية، هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية».

وكتب حساب يحمل اسم أحمد جمعة: «الآن أصبح لنا درع وسيف في عصر حروب الإعلام، هنا القاهرة صوت العرب أجمعين».

وعلق حساب آخر قائلا: «حاجة كدا عظمة وهتكون الأعظم في الشرق الأوسط».

وعلق حساب يحمل اسم صفاء: «أجمل بداية مع أجمل نشيد وطني».

وانطلقت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بمقدمةٍ لمجموعة من الإعلاميين والمذيعين ومقدمي البرامج، قالوا خلالها: «نحن لا نطلب إلا الكلمة وبعض الكلمات قلاعٌ شامخة، والكلمة فرقانٌ بين نبي وبغي، ودليل ونور تتبعه الأمة، فالكلمة مسؤولية، وعلى الرغم من الحدود فإنّ القاهرة ستبقى الملتقى للأشقاء العرب والقاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر».

«لكل أمةٍ هوية ونحن العرب هوية واحدة وجسد واحد.. تجمعنا قاهرة المعز في بيت العرب القاهرة».