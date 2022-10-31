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مراسل «القاهرة الإخبارية» ببرلين: المستشار الألماني متخوف من استخدام روسيا لسلاح الجوع

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:46 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
عربي مرزوق

عربي مرزوق

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية في ألمانيا، إنّ المستشار الألماني أولاف شولتس عبر عن مخاوف لديه، اليوم، من أن تستخدم روسيا سلاح الجوع تحديدا في حربها مع الجانب الأوكراني.

وأضاف مرزوق، خلال الفقرة الإخبارية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التأثير المباشر سيذهب إلى دول بعينها سواء في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية إذا منعت روسيا تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى باقي دول العالم.

وتابع بأن المستشار الألماني أكد أنّ هناك مباحثات تمت بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنّه سيتصل بشكل شخصي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحثه على الاستمرار في اتفاقية تصدير الحبوب حتى لا تحدث مجاعة، خلال الفترة المقبلة.

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