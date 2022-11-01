القادة العرب يلتقطون صورا تذكارية قبل انطلاق قمة الجزائر

حرص القادة العرب الحاضرون في القمة العربية في دورتها العادية رقم 31 التي تحتضنها عاصمة الجزائر، على التقاط صور تذكارية بمناسبة عودة القمة بعد تأجيل 3 سنوات منذ آخر قمة عقدت في تونس نهاية عام 2019.

الجزائر استضافت عدة قمم عربية

وحرصت دولة الجزائر على استضافة قمم عربية منها أول قمة في نوفمبر 1973 التي جاءت بعد أيام قليلة من حرب 6 أكتوبر المجيدة، وكذلك قمة عام 1989، وأخيرا قمة عام 2005.

وكانت آخر قمة عربية في عام 2019، في دولة تونس، وشارك فيها 13 زعيما وقائدا عربيا، وترأسها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.