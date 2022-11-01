عضو بـ«صناعة النواب» نسعى لإزالة العقبات وتوفير الحلول من أجل صناعة مصرية قوية

قدم النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر لرئيس اللجنة النائب معتز محمود على استجابته لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي من أجل تحقيق نمو اقتصادي يليق بمصر والقيادة السياسية التي تأمل أن تكون مصر دولة اقتصادية كبرى.

تقديم الحلول وإزالة العقبات من أجل صناعة مصرية قوية

وأكد «قريطم» خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي جرى تأسيسها في المدينة الصناعية، أن أول توصية للجنة بعد عقد المؤتمر الاقتصادي هو عمل هيئة مختصرة لحل أزمات الصناعة، قائلا: «أعضاء لجنة الصناعة يسعون جاهدين بتقديم كافة الحلول وإزالة العقبات من أجل صناعة مصرية قوية».

وأفاد عضو لجنة الصناعة أن الولاية الصناعية التي تتبع المحافظة لا تتواكب مع فكر الدولة الحديثة لأن ليس لديهم خبرة في الصناعة، مطالبا بضرورة أن تكون الولاية الصناعية موحدة.

زيارة ميدانية أثناء فصل الشتاء

وأشار «قريطم» إلى أن المنطقة الصناعية الموجودة بحوش عيسي قرية حرارة فرهاش لا يوجد بها مرافق باستثناء الكهرباء التي جرى دخولها منذ 7 أشهر والمرافق الأخرى غير موجودة.

وطالب «قريطم» بعمل زيارة ميدانية أثناء فصل الشتاء برؤية المنطقة على الطبيعة وما تعانيه.

ليرد النائب معتز محمود رئيس اللجنة قائلا: تقدم بطلب إحاطة حول هذه المشكلة وما تعانيه المنطقة الصناعية بحوش عيسي لبحث المشكلة من جذورها لتوفير بيئة مناسبة المستثمر والنهوض بالصناعة بناء على توجيهات القيادة السياسية.